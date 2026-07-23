İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Rafael Leao için devreye girdi!

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Fenerbahçe'de Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood transferlerinin ardından gözler santrfor ve sol kanat bölgelerine yapılacak takviyelere çevrildi.

Anthony Musaba'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Milan'ın Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao için devreye girdiği iddia edildi.

12 MİLYON EURODAN 4 YILLIK SÖZLEŞME

Sport Mediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rafael Leao'ya yıllık 12 milyon euro maaş ve bonuslardan oluşan 4 yıllık sözleşme teklif etti.

Sarı-lacivertliler, kariyerine ilk etapta Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen ve bu nedenle Suudi kulüplerinin astronomik tekliflerini reddettiği belirtilen Portekizli futbolcudan olumlu dönüş alması halinde Milan'a resmi teklifini sunacak.

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MILAN 50 MİLYON EURO İSTİYOR, FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO ÖNERECEK

Fenerbahçe'nin Leao için 50 milyon euro bonservis bedeli talep eden Milan'a 40 milyon euroluk teklif yapmayı planladığı belirtiliyor.

291 MAÇTA 145 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2019 yazında 50 milyon euro karşılığında Sporting'den transfer edilen Leao, Milan'da geçirdiği 7 sezonda 291 maça çıktı ve 80 gol - 65 asist üreterek toplamda 145 gole doğrudan katkı sağladı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sol kanadın yanı sıra santrfor ve forvet arkasında da oynayabilen 27 yaşındaki yıldız futbolcunun Milan'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.