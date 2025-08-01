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İtalyanlar duyurdu: Chukwueze'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da!

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş
İtalyanlar duyurdu: Chukwuezein menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 19:20

İtalyan basını, Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze'in menajerinin, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görülmek için İstanbul'da olduğunu duyurdu.

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna hazırlanan Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze ile hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

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İSTANBUL'A GELDİ

Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Haberde Beşiktaş'ın oyuncu ile anlaşmak için görüşme gerçekleştireceği ancak Milan'ın Beşiktaş'ın ilk teklifini düşük bulduğu vurgulandı.

İtalyanlar duyurdu: Chukwuezein menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbulda

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FENERBAHÇE DE GÖRÜŞECEK

Ayrıca Fenerbahçe'nin de İstanbul'da olan menajer ile transfer görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş

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