İtalyanlar duyurdu: Chukwueze'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da!

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna hazırlanan Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze ile hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Calciomercato'nun haberine göre Milan forması giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'nin menajeri, siyah-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Haberde Beşiktaş'ın oyuncu ile anlaşmak için görüşme gerçekleştireceği ancak Milan'ın Beşiktaş'ın ilk teklifini düşük bulduğu vurgulandı.

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FENERBAHÇE DE GÖRÜŞECEK

Ayrıca Fenerbahçe'nin de İstanbul'da olan menajer ile transfer görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

2023 sezonu başında Villarreal'den Milan'a transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibinde beklentilerin altında kalması sonrası ayrılığı gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.