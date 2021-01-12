İtalyanlar duyurdu! Can Yaman, Diletta Leotta ile aşk yaşıyor

İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ve Türk oyuncu Can Yaman'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan haberde; Diletta Leotta ve Can Yaman'ın yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Diletta, odasına bırakılan çiçekleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" notunu düştü.

Çiçeklerin kimden geldiği belirtilmezken iki isimden de bu konuda bir açıklama henüz gelmedi.

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