İtalyanlar duyurdu! Calabria Galatasaray'a transfer olma yolunda

Haberin Devamı

Galatasaray bir yandan Süper Lig’de haftasonu Kayserispor maçından puan veya puanlar alarak şampiyonluğunu resmen ilan etmek için beklemeye geçerken, diğer yandan transfer için yoğun mesai harcıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak Cimbom, bu bağlamda güçlü ve alternatifi bol bir kadro kurmak istiyor.





HEDEFTE CALABRIA VAR

İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Galatasaray, Bologna’da kiralık forma giyen Calabria’nın transferi için oyuncunun akıbetini mercek altına aldı.

Bu sezon oldukça başarılı performans sergileyen ve Bologna ile İtalya Kupası şampiyonu da olan Calabria’nın sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli futbolcunun bonservisi Milan’da ve Milan ile de henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.





Haberin Devamı

BONSERVİSSİZ TRANSFER

Sarı kırmızılı yetkililerin, Calabria’nın boşa düşmesi halinde Haziran ayında oyuncunun kapısını çalması bekleniyor. Bologna oyuncuya teklif yaptı ancak oyuncu tarafı henüz bir cevap vermedi.

Calabria bu sezon Bologna formasiyla 11 maça çıkarken 1 gol kaydetti. 7 kez İtalya Milli Takım formasını terleten yıldız oyuncu Milan ile de 219 maça çıkıp 9 gol 21 asist üretmişti.