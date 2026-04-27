İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş ve Galatasaray orta saha transferinde karşı karşıya geldi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 11:28

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına üç hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın orta saha bölgesine yapacakları transferde aynı oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan medyasından Il Mattino gazetesinin haberine göre; Napoli'yle sözleşmesinde son yıla girecek olan Frank Anguissa ile Galatasaray ve Beşiktaş yakından ilgileniyor.

İki kulübün de kısa süre önce 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle temasa geçtiği ve maddi beklentisini öğrendiği, bu temasların ardından da oyuncu tarafına Napoli'de kazandığından daha yüksek bir maaş ödemeye hazır olduklarını ilettikleri iddia edildi.

İTALYA'DA YILLIK NET 2,5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak tahmin edilen Anguissa, Napoli'de senelik 2,5 milyon euro net ücret kazanıyor.

CONTE KALMASINI İSTİYOR AMA...

Haberde Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin Frank Anguissa'nın takımda tutulmasını istediği belirtilirken, yönetim kanadında ise finansal ihtiyaçlar doğrultusunda yaz transfer döneminde birden fazla yıldız oyuncuyu "feda etmenin" bir zorunluluk olarak görüldüğü ve Anguissa'nın da hem yaş hem de sözleşme durumu itibarıyla bu isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Napoli'de 5. sezonunu geçiren ve bu süreçte 2 İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu orta saha oyuncusu, bugüne dek 174 kez giydiği mavi-beyazlı forma altında 15 gol atıp 20 de asist üretti.

