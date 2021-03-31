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GeriFutbol İtalyanlar, Cengiz Ünder gelişmesini duyurdu! 'Leicester City'den ayrılacak, Fenerbahçe devrede'
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

İtalyanlar, Cengiz Ünder gelişmesini duyurdu! 'Leicester City'den ayrılacak, Fenerbahçe devrede'

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İtalyanlar, Cengiz Ünder gelişmesini duyurdu! 'Leicester City'den ayrılacak, Fenerbahçe devrede'

Leicester City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini almama kararı verdiği ve oyuncuyla Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Leicester City'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester City, 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.

Haberde; Roma'nın Cengiz Ünder için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulandı.

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Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi.

Premier Lig ekibiyle çıktığı Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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