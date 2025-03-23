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İtalyanlar Arda Güler'i Nobre'ye sordu! Inter transferi, Ballon d'Or', Real Madrid...

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#Arda Güler#Nobre#Real Madrid
İtalyanlar Arda Güleri Nobreye sordu Inter transferi, Ballon dOr, Real Madrid...
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 10:23

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'e dair Mert Nobre konuştu.

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Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Mert Nobre'ye İtalyanlar, Arda Güler'i sordu.

İşte o röportaj;

Arda Güler hakkında görüşleriniz nedir?

"Arda'nın Fenerbahçe'deki ilk maçına çıkışını izleme fırsatım oldu. Türkiye’de 15 yıldır böylesini görmemiştim, izlediğim en yetenekli futbolcu.”

Dikkatinizi çeken ne oldu?

"Onun nitelikleri ve kişiliği benim hayal edebileceğimden çok daha üstün."

Hakan Çalhanoğlu'nun sözlerinden sonra Inter için Arda’nın ideal yer olacağını düşünüyor musunuz?

“Inter’in ideal bir yer olup olmayacağını bilmiyorum ama iyi bir yer olacağını garanti ediyorum. Çünkü, Hakan onu çok iyi tanıyor ve gelişimine yardımcı olabilir. Bunu yapmak için gereken tüm niteliklere sahip.”

Real Madrid’de çok fazla lider var, Serie A’da kendini ispat edebilir mi?

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“Inter’e adım attığı andan itibaren takımın yıldızı olup olmayacağından emin değilim. Inter’in de birçok yıldızı var. Serie A’ya uyum sağlaması gerekecek. Daha önce Türkiye’de oynadı, şimdi İspanya’da oynuyor. Alışkın olduğu liglerden çok farklı bir lig Serie A. Böylesine zor bir lig için taktiksel, fiziksel ve zihinsel açıdan gelişime ihtiyacı var."

İtalyanlar Arda Güleri Nobreye sordu Inter transferi, Ballon dOr, Real Madrid...


Inter’in 3-5-2’sinde orta sahada oynayabilecek mi?

“Sanırım forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda daha iyi oynuyor. İyi bir oyun görüşüne sahip ve ceza sahası dışından iyi şutlar çekiyor. Orta saha 5’lisinin kenarında oynarsa, Barela veya Mkhitaryan ile aynı fiziksel özelliklere sahip olmadığı için, onun için kolay olmayacaktır."

Onu gelecekte Ballon d'Or kazanacak bir isim olarak görüyor musunuz?

"Başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip, ancak bunu başarmak için önünde daha çok yol var. Bu yolculuk, Real Madrid'de kalıp kalmama seçimiyle alakalı olacak. Çünkü yanlış bir seçim, kariyerinde bir engel teşkil edebilir ve özellikle de Ballon d'Or'u kazanma hedefi varsa bu hedef zorlaşabilir.”

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#Arda Güler#Nobre#Real Madrid

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