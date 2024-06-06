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İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

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#İtalya#Euro 2024#Milli Takım
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 19:50

İtalya Milli Takımı’nın EURO 2024’te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

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İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu’nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Luciano Spaletti’nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:

Kaleci: Donnarumma, Meret, Vicario

Defans: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini

Orta saha: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini

Forvet: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni

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#İtalya#Euro 2024#Milli Takım

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