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EURO2020
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

İtalya'nın Euro 2020 kadrosu belli oldu

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İtalya'nın Euro 2020 kadrosu belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İtalya Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

İtalya Futbol Federasyonu, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonanın ilk gününde Türkiye ile karşılaşacak milli takımın kadrosunu ilan etti.

İlk hazırlık maçını 28 Mayıs Cuma günü Cagliari'deki Sardegna Arena'da San Marino'ya karşı oynayacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini kadroyu 33 kişi olarak belirledi.

Chelsea forması giyen Jorginho ve Emerson Palmieri, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi final maçından sonra kadroya dahil edilecek.

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Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek turnuvada A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Galler ile karşılaşacak İtalya'nın kadrosu şöyle:

- Kaleciler: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

- Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

- Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

- Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint- Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

 

İtalyanın Euro 2020 kadrosu belli oldu

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