İtalyan polisten Nihat Özdemir’e: "Biz iyi takım değiliz"
TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Bakü'ye giderken havalimanında başkanla pasaport polisi arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindekiler dün uçakla Roma’dan Bakü’ye gitti.
Roma havalimanında Özdemir ile pasaport polisi arasında ilginç bir diyalog yaşandı:
Polis: Günaydın sayın başkan, üzülmeyin.
Özdemir: Tebrik ederim. İyi oynadınız, iyi takımsınız.
Polis: Hayır biz iyi takım değiliz. İyi oynamadık.
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