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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 21:14 | Son Güncelleme:

İtalyan motosikletçi Valentino Rossi koronavirüse yakalandı

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İtalyan motosikletçi Valentino Rossi koronavirüse yakalandı
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İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter'dan açıklamada bulunan 41 yaşındaki Rossi, "Bu sabah uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Kemiklerim ağrıyordu ve ateşim vardı. Sonrasında testimin pozitif çıktığını öğrendim. Aragon'daki yarışı kaçıracağım için üzgünüm. Doktor tavsiyelerine uyuyorum. Umarım kısa zamanda iyileşirim." ifadelerini kullandı.

Yedi şampiyonluğunun bulunduğu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Monster Energy Yamaha takımı adına yarışan Rossi, bu sezon 58 puan toplayarak sürücüler klasmanında 13. sırada yer aldı

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