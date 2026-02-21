İtalyan medyası duyurdu: Napoli, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu!

×
HABERLERSpor Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 15:08

Victor Osimhen ve Noa Lang transferlerinde iyi ilişkiler kurulan Galatasaray ve Napoli'nin arası bu kez bozulabilir. İtalyan medyası, Maviler'in Galatasaray forması giyen Sacha Boey'yi kadrosuna katmayı hedeflediğini duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik hezimete uğratan Galatasaray'da karşılaşmanın son golüne imza atan Sacha Boey için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Giovanni Di Lorenzo'nun ilerleyen yaşı ve sağ bek rotasyonundaki sayısal eksiklik nedeniyle yeni sezon için savunmanın sağına arayışlara başlayan Napoli, Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih’ten kiraladığı Sacha Boey’u gündemine aldı.

Haberde, Galatasaray’la Haziran ayına dek sözleşmesi bulunan Boey’in Napoli tarafından yakından takip edildiği, transfere ilişkin kararın sezon sonunda netlik kazacağı belirtildi.

PERFORMANSI

2023-24 sezonunun devre arasında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satılan Boey, bu sezonun devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma dönmüştü.

Üç maçta giydiği Galatasaray formasıyla toplam 96 dakika sahada kalan Boey, Juventus'a karşı 1 gol kaydetmişti.

