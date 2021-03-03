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GeriFutbol İtalyan kaleci Buffon, en geç 2023'te futbolu bırakmayı planlıyor
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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

İtalyan kaleci Buffon, en geç 2023'te futbolu bırakmayı planlıyor

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İtalya Milli Futbol Takımı ve Juventus Kulübünün sembol isimlerinden Gianluigi Buffon, en geç 2023 yazında emekli olmayı planladığını söyledi.

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 43 yaşındaki file bekçisi, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Futbol oynamaya ilişkin kafamdaki son tarih 2023'ün haziran ayı. Ötesi yok ancak 4 ay sonra da bırakabilirim." ifadelerini kullandı.

1995-2001 yılları arasında forma giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar Juventus'ta oynamış, 2018-19 sezonundaki Paris Saint-Germain deneyiminden sonra yeniden siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 654 maça çıkarak bu alandaki rekoru elinde tutan Buffon, Juventus formasıyla 10 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 6 İtalya Süper Kupası kazandı.

Buffon, 176 kez sahaya çıktığı İtalya Milli Takımı'nda da 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.

İtalyan kaleci Buffon, en geç 2023te futbolu bırakmayı planlıyor

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