İtalyan hakemler Corona virüsü ile mücadele ediyor!

Dünya koronavirüs salgınına karşı mücadele ederken, FIBA hakemleri İtalyan Silvia Marziali ve Guido Giovannetti de, yüz bin vakanın olduğu bir ülke olan İtalya'da virüsle mücadele etmek için ön saflarda bulunuyor. Doktor olan iki FIBA hakemi, kriz yüzünden basketbol sahalarından uzaklaşınca, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için doktor olarak ana mesleklerine döndü.



2017'den beri FIBA hakemi Giovannetti, “Şu anda çok zor bir durumdayız ve bu durum her gün değişiyor. Hükümet doktorlardan daha fazla yardım istiyor. Ben Bari Hastanesi’nde çalışıyorum. Daha önce kardiyoloji departmanındaydım ama şimdi, koronavirüs hastaları için farklı bir bölüme taşındık. Asıl sorun, ne zaman biteceğini bilmiyoruz çünkü İtalya'nın Lombardy, Milan gibi bazı bölgelerinde belki de durum zaten zirveye çıkıyor. Korkumuz güneyde durumun azalmaması ve belki de kuzeyden güneye geçen insanların virüsü yaymış olmaları. Şu anda bir şey bilmiyoruz, ama rakamlar arttığını gösteriyor” dedi.



Marziali ise Roma'da yaşıyor ve memleketi Fermo'daki bir hastane ile Roma'daki ambulans ve acil servislerde çalışıyor. Doktor olunca başkalarına yardım etmek için bir yemin ettiklerini belirten Marziali, “Doktor olduğunuzda bir söz veriyorsunuz ve çalışırken bu sözü yerine getiriyor olmaktan gurur duyuyorsunuz, özellikle acil durumlarda. Başkalarına yardım etmek için yemin ediyorsunuz. Koronavirüs salgını başladığında gerçekten yardım etmek istedim. Ne olduğu önemli değildi, elimden geleni yapardım. İtalya'nın kuzeyine taşınmak zorunda olsam da, ki orada durum gerçekten bir felaket, bu önemli değil. Birçok kişi oraya gitmeyi kabul etti ama ben gidemedim çünkü zaten Roma'da çalışan ekipteyim. Bizim işimiz her zaman zor ve hep uzun vardiyalarla çok çalışıyoruz. Ancak

şimdi korkumuz daha büyük çünkü virüsü ailemize getirebiliriz ve başkaları da enfekte olabilir” şeklinde konuştu.



Hem Marziali hem de Giovannetti, basketbolun onlara hayatta daha fazla denge sağladığını söylüyor.



Marziali, "Basketbolda ve tıpta yaptıklarım için ben şu anda bugün olduğum kişiyim. Hayatımın bu iki yönünü her zaman dengelemeye çalışırım. Onlar benim iki tutkum ve aralarında seçim yapamam. Basketbol bana açık fikirli olmayı, kendime meydan okumayı, birey olarak gelişmeyi ve bir şeye bağlanmayı öğretti. FIBA sayesinde, Avrupa'yı gerçekten keşfettim, diğer ülkelerden birçok yeni insanla tanıştım ve bunlar benim için çok önemli. FIBA ufkumu daha fazla genişletti ve daha iyi bir insan olmama yardımcı oldu. Tabii ki basketbol olmasaydı şu anda olduğum kişi olamazdım” dedi.



Giovannetti ise, “Basketbol ve genel olarak spor benim için çok büyük bir tutku. Spor aktivitesi ile iş arasında iyi bir denge kurmak çok önemli. Temel olan hayatınızda iyi bir denge oluşturmak. Bence herkesin iş dışında, peşinde koşması gereken bir tutkusu olmalı” açıklamasını yaptı.



Marziali ve Giovannetti tutkuları olan basketbol sahalarına dönmeden önce çok daha önemli bir mücadeleye devam edecekler. Hayat kurtarmak için savaşacaklar.





