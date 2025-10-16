İtalyan gazeteci duyurdu: Fenerbahçe, yıldızıyla yollarını ayırıyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, son dönemde yaşadığı performans düşüşü sonrasında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini toplamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız futbolcuyla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini uzatmama ve yolları ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerin bu kararının nedeninin Talisca'nın performansının düşmesi ve yüksek maaş yükü olduğu aktarıldı.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya ülkesi Brezilya'dan birkaç takımın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Talisca 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.