×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyan gazeteci duyurdu: Fenerbahçe, yıldızıyla yollarını ayırıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Anderson Talisca
İtalyan gazeteci duyurdu: Fenerbahçe, yıldızıyla yollarını ayırıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 19:18

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla yola devam etmeme kararı aldı. Brezilyalı yıldız oyuncunun ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, son dönemde yaşadığı performans düşüşü sonrasında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini toplamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız futbolcuyla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Gözden KaçmasınTedesconun istediği yıldızdan kötü haber Bayern Münih bırakmıyorTedesco'nun istediği yıldızdan kötü haber! Bayern Münih bırakmıyorHaberi görüntüle

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini uzatmama ve yolları ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerin bu kararının nedeninin Talisca'nın performansının düşmesi ve yüksek maaş yükü olduğu aktarıldı.

İtalyan gazeteci duyurdu: Fenerbahçe, yıldızıyla yollarını ayırıyor

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya ülkesi Brezilya'dan birkaç takımın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Talisca 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Anderson Talisca

BAKMADAN GEÇME!