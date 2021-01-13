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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

İtalyan futbolcunun korku dolu anları! Büyük tehlike...

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İtalyan futbolcunun korku dolu anları! Büyük tehlike...
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Uzun yıllar İtalya'da kalecilik yapan Federico Marchetti'nin lüks arabası tanınmaz hale geldi. Kazayı yapan kişi ise Marchetti değildi...

Serie A'da Genoa takımının formasını giyen Federico Marchetti'nin lüks arabası darmadağın oldu. Olay ise şöyle gelişti...

37 yaşındaki kaleci, lüks arabasının temizlenmesi için arabasını bir temizlik şirketine bıraktı. Temizlik şirketindeki çalışan ise arabayı kullanırken aracın kontrolünü kaybetti.

İtalyan futbolcunun korku dolu anları Büyük tehlike...

ARABASINI TEMİZLİK ŞİRKETİNE VERMİŞTİ

Yoldaki bariyerlere çarparak durabilen araçta büyük hasarlar oluştu. Marchetti'nin antrenman öncesi arabasını temizlik şirketine bıraktığı ve antrenman sonrası aracının teslim edilmesini istediği belirtildi.

Yaklaşık 400 bin euro değerindeki aracın tanınmaz hale gelmesinin ardından Marchetti, yaptığı açıklamada ''Önemli olan kimsenin sağlığına zarar gelmemesi'' sözlerini kullandı.

İtalyan futbolcunun korku dolu anları Büyük tehlike...

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