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İtalyan ekibi Monza'dan Mario Balotelli açıklaması

#Transfer#Balotelli#Monza
İtalyan ekibi Monzadan Mario Balotelli açıklaması

Serie A'nın yeni takımı Monza'nın Başkanı Silvio Berlusconi, Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

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Serie A'ya yükselen Monza'da kulübün sahibi Silvio Berlusconi, kutlamalar için düzenlenen törenin ardından transfer açıklaması yaptı.

Kutlama yemeğine katılan Mario Balotelli ile ilgili konuşan Berlusconi, "Mario Balotelli içerideydi. Mario ile uzun süredir arkadaşız. Bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. İyi bir takımımız var. Transfer piyasasında neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Basın mensuplarına konuşan Mario Balotelli ise "İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur, bilemiyorum..." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Adana Demirspor'da harika bir performans ortaya koyan İtalyan golcü, 33 maçta 19 gol atıp 6 da asist yaptı.

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#Transfer#Balotelli#Monza

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