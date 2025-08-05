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İtalyan ekibi doğruladı: 'Beşiktaş'tan bir girişim oldu!'

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#Süper Lig#Beşiktaş#Spezia
İtalyan ekibi doğruladı: Beşiktaştan bir girişim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 18:38

İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'nın sportif direktörü Stefano Melissano, 2000 doğumlu Salvatore Esposito için Beşiktaş'tan bir girişim olduğunu açıkladı.

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Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano, düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş'ın Salvatore Esposito için bir girişimde bulunduğunu doğruladı.

"BEŞİKTAŞ'TAN GİRİŞİM OLDU"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Melissano, Esposito'nun transfer iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Kulüp olarak oyuncularımıza en iyi çalışma ortamını sunuyoruz. Salvatore Esposito için Beşiktaş'tan bir girişim oldu. Ancak ne oyuncu ne de kulüp tarafından anlaşma sağlanamadı. Bugün itibarıyla hala Spezia oyuncusu ve burada kalmaktan memnun" şeklinde yanıt verdi.

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ESPOSITO'NUN RAKAMLARI

24 yaşındaki ön libero, geçen sezon Spezia formasını 37 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsan İtalyan futbolcu, 10 da asist katkısı sağladı.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Spezia

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