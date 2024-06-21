×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyan efsane Roberto Baggio, silahlı hırsızların saldırısına uğradı! 5 kişilik çete, eski futbolcu ve ailesini odaya kilitledi...

Güncelleme Tarihi:

#Italya#Roberto Baggio#Saldırı
İtalyan efsane Roberto Baggio, silahlı hırsızların saldırısına uğradı 5 kişilik çete, eski futbolcu ve ailesini odaya kilitledi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 15:06

İtalyan futbolunda iz bırakmış efsanelerden Roberto Baggio, evinde silahlı hırsızların saldırısına uğradı. Efsane isim, ailesiyle birlikte odaya kilitlendi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio, dün gece evinde hırsızların saldırısına uğradı. Silahlı hırsızlar, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) ülkesi İtalya’nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı ailesiyle evinde izleyen Baggio’yu darp ettikten sonra değerli eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Gözden KaçmasınSon dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...Son dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...Haberi Görüntüle

Olay dün gece EURO 2024 B Grubu’nda İspanya - İtalya maçı oynandığı saatlerde Baggio’nun Vincenza kentine bağlı Altavilla Vicentina’daki evinde yaşandı.

Evinde ailesiyle mücadeleyi izleyen 57 yaşındaki İtalyan efsane, silahlı hırsızların saldırısına uğradı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre beş silahlı hırsız maç oynandığı dakikalarda soygun için Baggio’nun mülküne girdi.

Gözden KaçmasınArda Güler, dünyayı büyülemeye devam ediyor Premier Lig devi, Real Madridin kararı sonrası harekete geçti Fenerbahçe de devrede...Arda Güler, dünyayı büyülemeye devam ediyor! Premier Lig devi, Real Madrid'in kararı sonrası harekete geçti! Fenerbahçe de devrede...Haberi Görüntüle

Silahlı soyguncularla yaşanan arbedenin ardından başına darbe alan eski futbolcu, ailesiyle birlikte bir odaya kapatıldı. Tüm evi arayarak değerli eşyaları çalan hırsızlar soygunun ardından kayıplara karıştı.

Haberin Devamı

Soygunun ardından kapıyı kırarak odadan çıkan Baggio, polisi aradı. Saldırıda darbe alan İtalyan efsane ise daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Italya#Roberto Baggio#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!