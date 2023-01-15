İtalyan efsane Cassano, Fenerbahçe'nin genç yıldızını önerdi: Arda Güler'i kaçırmayın!

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Kariyeri boyunca Real Madrid, AS Roma, Milan, Inter, Parma gibi önemli kulüplerde forma giyen, 2018 yılında aktif futbolculuk yaşamını noktaladıktan sonra genç yetenekleri ortaya çıkarma konusunda çalışmalar yürüten İtalyan futbol efsanesi Antonio Cassano, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Instagram hesabından bir video paylaşan Cassano, “Arda Güler gerçek bir yetenek. Doğuştan solak, 1.76 boyunda. 2005 doğumlu ve Fenerbahçe’de oynuyor. Olağanüstü, gerçek bir fenomen. Arkadaşlarıma ve takipçilerime, YouTube’daki videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

"BÜYÜK KULÜPLERDEKİ DOSTLARIMA ARDA'YI KAÇIRMAMALARINI SÖYLEDİM"

Arda Güler’in yakın zamanda Türkiye’den ayrılmasını beklediğini söyleyen Cassano “Birkaç hafta önce onu keşfettiğimde aşık oldum. İnsanı çıldırtıyor. İnsanlar statlara bu tarz oyuncuları izlemek için gidiyor. İtalya liginde iki, üç maç iyi oynayan futbolcular için değil. Gerçek bir yetenek. Çok güçlenecek ve kısa sürede Türkiye’den ayrılacak. Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler’i kaçırmamalarını söyledim” diye konuştu.

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HEYECAN VERİCİ 50 GENÇ LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Arda Güler geçtiğimiz günlerde de İngilizlerin ünlü futbol dergisi FourFourTwo’nun geleneksel ‘yılın en heyecan verici 50 genç oyuncu’ listesinde 16. sırada yer almıştı.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN ARDA GÜLER TEHLİKESİ!

Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Arda Güler için Fenerahçe taraftarları endişelenmeye başladı.

Türk futbol kamuoyu ve Fenerbahçe Arda Güler için büyük beklentilere girse de teknik direktör Jorge Jesus inadından vazgeçmiyor. 17 yaşındaki futbolcu için, "Zamana ihtiyacı var" diyen Portekizli çalıştırıcı, Arda'ya süre vermemeye devam ediyor. Süper Lig'de son 5 maçta şans bulamayan milli oyuncu, sezon başından bu yana ise sadece 32 dakika forma giyebildi. Özellikle son olarak 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrasında, "Madem bu skorla kaybediyoruz. Arda Güler oynasın en azından öyle kaybedelim ama Arda'yı kazanalım" düşüncesi hakim oldu. Sosyal medyada da Jesus, Arda konusunda oldukça eleştirildi. Üstelik yetenekli oyuncu 305 dakikaya 3 gol, 1 asist de sığdırmayı başardı.

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5 MİLYON EUROYA GİDEBİLİR

Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de Fenerbahçe, genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı. Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia ediliyor. Bu durumda ise tablo pek açıcı değil...

KALAN MAÇLARIN EN AZ 11'İNDE 90 DAKİKA OYNAMASI GEREK

Çünkü Arda, Süper Lig'de sadece 32 dakika oynarken sezon boyunca da toplamda 305 dakika şans bulabildi. Yani Arda Güler'in, iddiaları doğru kabul edersek '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin aktif olmaması için 1195 dakika daha forma giymesi gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa ve kupada final oynaması durumunda sezon sonuna kadar 25 maça daha çıkacak. Finale kadar gidemezlerse bu rakam daha da düşecek. Bu tabloda Arda'nın 1500 dakikayı geçebilmesi adına en az 11 maçta 90 dakika şans bulması gerekiyor. Bu da aslında hemen hemen her iki karşılaşmanın birinde 11 başlayıp, 90 dakika sahada kalması demek...