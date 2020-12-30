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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

İtalyan devleri Roma ve Inter, Uğurcan Çakır'ı radarına aldı

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İtalya Serie A devleri Roma ve Inter'in, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'la ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve son 3 sezondur bordo mavililerde kaleyi kimseye bırakmayan Uğurcan Çakır'a, Roma'nın ardından Inter'in de talip olduğu iddia edildi.

Gösterdiği başarı performans sonrası dev takımların radarına giren Uğurcan Çakır için bir transfer iddiası da İtalyan medyasından geldi.

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre; 24 yaşındaki kaleci, menajerlik şirketi aracılığıyla Roma ve Inter'e önerildi.

Bordo mavililerle 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır'ın, menajerlik şirketi aracılığıyla önerilmesinin ardından Inter'in oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

İtalyan devleri Roma ve Inter, Uğurcan Çakırı radarına aldı

Haberde Uğurcan hakkında övgüyle bahsedilirken oyuncunun Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olduğu ifade edildi. Ayrıca genç kalecinin Türkiye'nin en iyi file bekçilerinden olduğu belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Çakır, bu sezon forma giydiği 14 maçta kalesinde 18 gol gördü.

İtalyan devleri Roma ve Inter, Uğurcan Çakırı radarına aldı

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