İtalyan devleri Roma ve Inter, Uğurcan Çakır'ı radarına aldı

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve son 3 sezondur bordo mavililerde kaleyi kimseye bırakmayan Uğurcan Çakır'a, Roma'nın ardından Inter'in de talip olduğu iddia edildi.

Gösterdiği başarı performans sonrası dev takımların radarına giren Uğurcan Çakır için bir transfer iddiası da İtalyan medyasından geldi.

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre; 24 yaşındaki kaleci, menajerlik şirketi aracılığıyla Roma ve Inter'e önerildi.

Bordo mavililerle 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır'ın, menajerlik şirketi aracılığıyla önerilmesinin ardından Inter'in oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

Haberde Uğurcan hakkında övgüyle bahsedilirken oyuncunun Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olduğu ifade edildi. Ayrıca genç kalecinin Türkiye'nin en iyi file bekçilerinden olduğu belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Çakır, bu sezon forma giydiği 14 maçta kalesinde 18 gol gördü.

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