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İtalyan devleri Fenerbahçe - Galatasaray derbisini İsmail Yüksek'i izlemek için gelecek!

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#İsmail Yüksek
İtalyan devleri Fenerbahçe - Galatasaray derbisini İsmail Yükseki izlemek için gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:42

İtalya Serie A ekipleri AS Roma ve Atalanta’nın Fenerbahçe futbolcusu İsmail Yüksek’i yakından takip ettiği iddia edildi.

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Önümüzdeki cumartesi günü oynanacak olan FenerbahçeGalatasaray derbisi futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Takımlarına takviye yapmak isteyen dev kulüplerin scoutlarının da dev derbiyi yakından takip edeceği belirtilirken milli futbolcu İsmail Yüksek hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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ATALANTA VE ROMA İSMAİL’İ İZLEYECEK

Fanatik'in haberine göre İtalya Serie A ekipleri AS Roma ve Atalanta, Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsmail Yüksek’i yakından takip ediyor.

İtalyan devlerinin İsmail’i izlemek için Fenerbahçe – Galatasaray derbisine gözlemcilerini göndereceği bilgisi de haberde aktarıldı.

İSMAİL BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

AS Roma ve Atalanta’nın yakından takip ettiği iddia edilen İsmail Yüksek, bu sene Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. Bu maçlarda 719 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu başarılı futboluyla dikkat çekse de takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#İsmail Yüksek

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