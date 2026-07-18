×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyan devinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Roma#Transfer
İtalyan devinden Fenerbahçenin yıldızına kanca
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 09:59

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer listesine aldığı iddia edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tuttomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür'e Roma talip oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçede karar Kante ve Fred giderse geliyorFenerbahçe'de karar! Kante ve Fred giderse geliyorHaberi görüntüle

İtalyan devinden Fenerbahçenin yıldızına kanca

Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesinin bitmesi ve Juventus'a imza atması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan İtalyan ekibinin, Mert Müldür'ü transfer listesine aldığı belirtildi.

Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun daha önce Serie A deneyimi yaşadığına dikkat çekilirken, Müldür'ün 2019-2023 yılları arasında Sassuolo forması giydiği hatırlatıldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Gornik Zabrze maçlarının kadrosunu UEFAya bildirdi Yeni transferler yokFenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Yeni transferler yokHaberi görüntüle

Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Roma#Transfer

BAKMADAN GEÇME!