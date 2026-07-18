İtalyan devinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!

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Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tuttomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür'e Roma talip oldu.

Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesinin bitmesi ve Juventus'a imza atması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan İtalyan ekibinin, Mert Müldür'ü transfer listesine aldığı belirtildi.

Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun daha önce Serie A deneyimi yaşadığına dikkat çekilirken, Müldür'ün 2019-2023 yılları arasında Sassuolo forması giydiği hatırlatıldı.

Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.