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İtalyan devi, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu
İtalyan devi, Kerem Aktürkoğlunun peşinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 08:19

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimler için çalışmalar sürerken, Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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ROMA RASHFORD'UN PEŞİNDE

Roma'nın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri Mason Greenwood'du. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İtalyan ekibinin, İngiliz yıldızın transfer yarışını Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından alternatif isimlere yöneldi ve rotasını Manchester United forması giyen Marcus Rashford'a çevirdiği öne sürüldü.

BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA GELİNECEK

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunduğu belirtilen İngiliz oyuncu için iki kulübün karşı karşıya gelebileceği ifade edildi.

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İtalyan devi, Kerem Aktürkoğlunun peşinde

TAKAS TEKLİFİ YAPILACAK

Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin sakatlığı nedeniyle orta saha rotasyonu daralan Manchester United'ın, Roma forması giyen Manu Kone ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz kulübünün Kone transferini gerçekleştirmek için Rashford'ı takas teklifinde kullanmayı planladığı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE!

Fenerbahçe ile Roma arasındaki transfer rekabetinin Greenwood ve Rashford ile sınırlı kalmadığı öne sürüldü.

İtalyan temsilcisinin, Sarı-Lacivertli formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer listesine aldığı iddia edildi.

İtalyan devi, Kerem Aktürkoğlunun peşinde

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda 44 maça çıkarken 15 gol - 10 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı verdi.

İtalyan devi, Kerem Aktürkoğlunun peşinde

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu

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