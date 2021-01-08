İtalyan devi Inter satılıyor! Son teklif 500 milyon euro...

Spor Arena Dış Haberler - Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 500 milyon euro karşılığında Çinli iş insanı Steven Zhang tarafından İngiliz yatırım şirketi BC Partners'a satılıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Steven Zhang satış iddialarını yalanlasa da BC Partners ve Inter'in küçük bir hissesine sahip olan LionRock arasındaki görüşmeler sürüyor.

BC Partners'ın son teklifinin 500 milyon euro civarında olduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca İngiliz şirketin, Inter'in 350-400 milyon euroluk borcunu da devralacağı ifade edildi.

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