İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 10:24

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ı transferini gündemine aldı.

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup tamamlayan ve ligin en az gol yiyen 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı Skriniar'a talip çıktı.

Sky İtalya'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Ocak ayında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

Kırmızı-siyahlıların transferi ilk etapta kiralık olarak gerçekleştirmek istediği ancak Skriniar'ın Fenerbahçe'de kaptan olması ve düzenli olarak ilk 11'de forma giymesi nedeniyle bu transferin şimdilik zor göründüğü belirtildi.

3,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER ADAYLAR

Milan'ın Skriniar dışında Monaco'da forma giyen Eric Dier ve Juventus'ta oynayan Federico Gatti'yle ilgilendiği, şartların uygun olması durumunda bu isimlerden birinin ara transfer döneminde kadroya katılacağı ifade edildi.

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ve bu sezon başında 6 milyon euro karşılığında PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 49 maça çıkarken 5 gol atıp 3 de asist üretti. Slovak savunmacı bu maçlarda sahada kaldığı 4434 dakikada 10 da sarı kart gördü.

