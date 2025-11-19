İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Ocak ayında transfer teklifi sunacaklar

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında 7,5 milyon Euro ödeyerek PSG'den kadrosuna kattığı İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, hem sergilediği performans hem de saha içi ve dışında aldığı sorumluluk ve takıma yaptığı liderlikle sarı-lacivertli taraftarların kısa sürede sevgisini ve güvenini kazandı.

MILAN DEVREDE!

İspanya basınından Fichajes'in haberine göre; Yaz aylarında teknik direktörlük koltuğunu Massimiliano Allegri'ye emanet eden ve sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan İtalyan devi AC Milan, Marco Asensio'nun transferi için çalışmalara başladı.

Asensio'nun Fenerbahçe forması altında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çektiği belirtilirken, Milan'ın şu ana dek 'en ısrarlı' kulüp olduğu ve İspanyol orta sahayı ara transfer dönemi için 'ideal bir takviye' olarak gördüğü ve teklif yapacağı ifade ediliyor.

ASENSIO FENERBAHÇE'DE MUTLU AMA...

Asensio'nun şu anda Fenerbahçe'de mutlu olduğu, Türkiye'den ayrılma gibi bir aciliyeti bulunmadığı ancak kariyerini elit liglerde sürdürme ihtimaline de kapıyı kapatmadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin 2,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta sahadan oldukça memnun olduğu ve sezon ortasında ayrılığına sıcak bakmadığı belirtilirken, ancak yüksek bir bonservis önerilmesi halinde teklifi değerlendirmeye alabileceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Asensio, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 Süper Lig maçında 557 dakika sahada kaldı ve 4 gol atıp 1 de asist üretti.

İspanyol orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta ise sahada yer aldığı 266 dakikada gol/asist katkısı veremedi.

