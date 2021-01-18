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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

İtalyan devi Abdülkadir Ömür'ü istiyor! Taraftarlar...

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Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta performansı ile yeniden yıldızı parlayan Abdülkadir Ömür için İtalyanlar hemen transfer vurgusu yaptı. İtalyan taraftarlar, Papu Gomez’in yerine Abdülkadir Ömür’ün alınması gerektiğini belirtti.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra sağ kanattan alınarak ofansif orta sahada oynatılmaya başlayan Abdülkadir Ömür eski formuna geri dönüşünün de sinyallerini vermeye başladı.

Antalyaspor maçında takımın en istekli oyuncuları arasında yer alan ve maç içerisinde yaptığı hareketlerle teknik kapasitesinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyan Abdülkadir Ömür için İtalyanlardan ilginç iddialar ortaya atıldı.

Sezon başında da Abdülkadir Ömür'ü kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bonservis bedeli yetersiz görülen Atalanta kulübünün taraftarları Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti.

Özellikle kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Abdülkadir Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, oyuncunun genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı. (Sabah)

İtalyan devi Abdülkadir Ömürü istiyor Taraftarlar...

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