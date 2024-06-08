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İtalyan basınından transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Filip Kostic düellosu

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
İtalyan basınından transfer iddiası Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Filip Kostic düellosu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

La Gazetta dello Sport, Juventus yönetiminin satmayı planladığı Sırp sol kanat oyuncusuna Fenerbahçe ile Galatasaray’ın talip olduğunu iddia etti.

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Geçmiş yıllarda çok sayıda futbolcunun transferi için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu kez de Filip Kostic için yarıştığı öne sürüldü.

İtalyan La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre iki ezeli rakip, Juventus forması giyen Sırp futbolcu ile ilgileniyor.

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Sol kanatta görev yapan Kostic’in yeni sezonda Juve forması giymesinin zor olduğu belirtilen haberde, kulüp yönetiminin 31 yaşındaki futbolcuyu satmayı planladığı ifade edildi.

İtalyan basınından transfer iddiası Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Filip Kostic düellosu

Juventus'un yollarını ayırmak istediği Kostic için kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ileri sürüldü.

Teknik direktör Thiago Motta'nın takımda düşünmediği yıldız isim için iki kulübün de pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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