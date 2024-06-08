İtalyan basınından transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Filip Kostic düellosu

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Geçmiş yıllarda çok sayıda futbolcunun transferi için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu kez de Filip Kostic için yarıştığı öne sürüldü.

İtalyan La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre iki ezeli rakip, Juventus forması giyen Sırp futbolcu ile ilgileniyor.

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Sol kanatta görev yapan Kostic’in yeni sezonda Juve forması giymesinin zor olduğu belirtilen haberde, kulüp yönetiminin 31 yaşındaki futbolcuyu satmayı planladığı ifade edildi.

Juventus'un yollarını ayırmak istediği Kostic için kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ileri sürüldü.

Teknik direktör Thiago Motta'nın takımda düşünmediği yıldız isim için iki kulübün de pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.