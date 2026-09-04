×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyan basınından Oosterwolde için yeniden Roma iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Roma
İtalyan basınından Oosterwolde için yeniden Roma iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 12:59

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeni ile Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde için İtalyan ekibiyle yeniden anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de kalmış ve ameliyat olmuştu. İtalyan basını Hollandalı savunmacı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyorİsmail Kartal'dan derbi öncesi sürpriz karar! Fenerbahçe'nin Beşiktaş kadrosu netleşiyorHaberi görüntüle

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde'nin transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde İtalyan ekibinin, Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlatması halinde ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde transferi gerçekleştireceği aktarıldı.

İtalyan basınından Oosterwolde için yeniden Roma iddiası

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek dönüş tarihi için aralık ayının başını işaret etti. Hollandalı futbolcu, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Roma

BAKMADAN GEÇME!