İtalyan basınından Oosterwolde için yeniden Roma iddiası!

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Sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de kalmış ve ameliyat olmuştu. İtalyan basını Hollandalı savunmacı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde'nin transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde İtalyan ekibinin, Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlatması halinde ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde transferi gerçekleştireceği aktarıldı.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek dönüş tarihi için aralık ayının başını işaret etti. Hollandalı futbolcu, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.