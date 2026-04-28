İtalyan basını yazdı: 'Semih Kılıçsoy kayıplarda!'

Serie A’da küme düşme tehlikesi yaşayan Cagliari, sahasında Atalanta’yı 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Cagliari’de kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Semih Kılıçsoy ise karşılaşmada süre alamadı. İtalyan basını ise genç futbolcunun son dönemdeki durumunu ele aldı.

Tutto Mercato, Semih Kılıçsoy’un durumunu şu şekilde değerlendirdi:

"Kılıçsoy ortadan kayboldu: Bir aydan fazladır ilk 11'de oynamıyor, Pisacane onun yerine 2007 doğumlu bir oyuncuyu tercih etti.

Semih Kılıçsoy'a ne oldu? Sezonun ilk yarısında Cagliari formasıyla başrol oynayan 2005 doğumlu Türk forvet, Fabio Pisacane'nin kadrosundan tamamen kaybolmuş görünüyor. Pisacane, haftalardır Folorunsho'dan Borrelli'ye, hatta Atalanta maçında ilk 11'de ilk kez sahaya çıkan 2007 doğumlu Paul Mendy'ye kadar farklı oyuncuları tercih ediyor.

Kılıçsoy'un son kez ilk 11'de oynadığı maç yaklaşık bir buçuk ay önce, 15 Mart'ta gerçekleşti ve son maçlarda 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Bunun nedeni, Pisacane'nin Inter maçının ardından yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, oyuncunun antrenmanlardaki düşük performansı gösteriliyor: “Şu anda fiziksel açıdan bana bir garanti vermiyor.”

Kılıçsoy'un az süre alması geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de yeniden gündeme getirdi. Oyuncu, geçen yaz Beşiktaş'tan 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelmişti. Bu yüksek maliyetli transfer, şu an kadroda geri planda kalan oyuncu için önemli bir yatırım olarak görülüyor; ancak önünde teknik direktörünü yeniden ikna etmek için bir aylık süre daha bulunuyor."