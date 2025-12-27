İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yapacağı teklifi ortaya çıkardı! Astronomik bonservis bedeli...

×
İtalya basını, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Inter'in orta sahası Davide Frattesi için yapmaya hazırlandığı teklifi duyurdu.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun orta saha isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde İtalyanlar, sarı-lacivertli kulübün, PSV’nin orta saha oyuncusu Joey Veerman transferinin iptal olmasının ardından gözünü Davide Frattesi'ye çevirdiğini yazmıştı.

Bu gelişmenin üzerine İtalya basını, Inter forması giyen Davide Frattesi için sarı-lacivertlilerin yapacağı teklifi ortaya çıkardı.

DEVASA BONSERVİS ÜCRETİ

Eurosport İtalya'da yer alan habere göre, İtalyan oyuncu kesin olarak takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'nin ise yıldız orta saha için 40 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

GOAL İtalia, Juventus’un da ilgilendiği Frattesi’nin, Khephren Thuram ile takas edilme ihtimalinin olduğunu iddia etmişti.

INTER 32 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

26 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında bir sezon kiralık olarak formasını giydiği Inter'e, Sassuolo'dan 32 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında imza atmıştı.

SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Bu sezon süre bulmakta zorlanan Frattesi, ligde sadece 8 maçta 198 dakika süre bulabildi.

Geride bıraktığımız 2024/25 sezonunda ise Roma doğumlu futbolcu, Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta, 7 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

