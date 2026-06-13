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İtalyan basını duyurdu: Tedesco Fenerbahçe'den eski öğrencisini istiyor!

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#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Jayden Oosterwolde
İtalyan basını duyurdu: Tedesco Fenerbahçeden eski öğrencisini istiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 19:20

Domenico Tedesco yönetimindeki İtalyan ekibi Bologna'nın Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi gündemine aldığı iddia edildi.

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Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a gönderen Bologna, Teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Bologna forması giyen Jhon Lucumi, 4 yılın ardından İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

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EN GÜÇLÜ ADAY OOSTERWOLDE

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İtalyan ekibinde bu bölge için Union Berlin'den Diogo Leite ve Union Saint-Gilloise'den Fedde Leysen'i değerlendirdiği belirtilirken, en önemli adayın Jayden Oosterwolde olduğu yazıldı.

İtalyan basını duyurdu: Tedesco Fenerbahçeden eski öğrencisini istiyor

"UYGUN PROFİL"

Haberde Bologna’nın savunma hattını güçlendirmek için Oosterwolde’yi “uygun profil” olarak gördüğü ve oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

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İtalyan basını duyurdu: Tedesco Fenerbahçeden eski öğrencisini istiyor

ROMA DA TALİP

Geçtiğimiz günlerde basında bir diğer İtalyan ekibi Roma'nın da Oosterwolde ile ilgilendiği belirtilmişti.

Bologna ve Roma'nın, Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin kapısını teklifle çalması bekleniyor.

RAKAMLARI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda sarı-lacivertli forma ile 47 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydeden savunmacı, 1 de asist katkısı sağladı.

 

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#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Jayden Oosterwolde

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