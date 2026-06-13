İtalyan basını duyurdu: Tedesco Fenerbahçe'den eski öğrencisini istiyor!

Haberin Devamı

Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a gönderen Bologna, Teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Bologna forması giyen Jhon Lucumi, 4 yılın ardından İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY OOSTERWOLDE

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İtalyan ekibinde bu bölge için Union Berlin'den Diogo Leite ve Union Saint-Gilloise'den Fedde Leysen'i değerlendirdiği belirtilirken, en önemli adayın Jayden Oosterwolde olduğu yazıldı.

"UYGUN PROFİL"

Haberde Bologna’nın savunma hattını güçlendirmek için Oosterwolde’yi “uygun profil” olarak gördüğü ve oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Haberin Devamı

ROMA DA TALİP

Geçtiğimiz günlerde basında bir diğer İtalyan ekibi Roma'nın da Oosterwolde ile ilgilendiği belirtilmişti.

Bologna ve Roma'nın, Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin kapısını teklifle çalması bekleniyor.

RAKAMLARI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda sarı-lacivertli forma ile 47 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydeden savunmacı, 1 de asist katkısı sağladı.