İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray Leao transferinde karşı karşıya!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde karşı karşıya geldi. Oyuncuya son bir haftada önemli ölçüde ilgi gösterildiği belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın transferde daha önde olduğu ve Leao'ya yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır olduğu yazıldı.

Milan'dan yıllık 5.5 milyon Euro ve artı bonuslar kazanan Leao'nun bu teklife yanıtını da ilerleyen günlerde veya Dünya Kupası sırasında belli olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de ise transferle ilgili gelişmelerin 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından netleşeceği aktarıldı.