×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray Leao transferinde karşı karşıya!

Güncelleme Tarihi:

#Rafael Leao#Fenerbahçe#Galatasaray
İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray Leao transferinde karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 14:41

İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray Rafael Leao transferi için devreye girdi.

Haberin Devamı

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde karşı karşıya geldi. Oyuncuya son bir haftada önemli ölçüde ilgi gösterildiği belirtildi.

Gözden Kaçmasınİngilizler duyurdu: Galatasaraya Premier Ligden orta sahaİngilizler duyurdu: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha!Haberi görüntüle

İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray Leao transferinde karşı karşıya

Haberde, Galatasaray'ın transferde daha önde olduğu ve Leao'ya yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır olduğu yazıldı.

İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray Leao transferinde karşı karşıya

Milan'dan yıllık 5.5 milyon Euro ve artı bonuslar kazanan Leao'nun bu teklife yanıtını da ilerleyen günlerde veya Dünya Kupası sırasında belli olacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de ise transferle ilgili gelişmelerin 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından netleşeceği aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafael Leao#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!