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İtalyan basını bomba gelişmeyi duyurdu: Galatasaray, Osimhen için ilk resmi teklifini yaptı!

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#Galatasaray#Osimhen#Teklif
İtalyan basını bomba gelişmeyi duyurdu: Galatasaray, Osimhen için ilk resmi teklifini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 08:50

İtalyan basını, Galatasaray ile Napoli arasındaki dudak uçuklatan pazarlık sürecini yazdı. Haberde Sarı-Kırmızılıların Napoli'ye ilk resmi teklifini yaptığı belirtilirken başkanın kararı da açıklandı. İşte detaylar...

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Galatasaray’dan Osimhen’e çılgın teklif... Sezon başında Napoli’den kiralanan ve hem Süper Lig’de hem Avrupa Ligi’nde hem de Nijerya Milli Takımı’nda attığı gollerle müthiş bir grafik çizen Victor Osimhen’in transfer süreci, özellikle İtalya’da yakından takip ediliyor.

GALATASARAY İLK RESMİ TEKLİFİNİ YAPTI
Corriere dello Sport gazetesi son dönemde spotları üzerine çeken yıldız santrforla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Gazeteye göre Osimhen’i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli’ye ilk resmi teklifini yaptı.

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65 MİLYON EURO MASADA

Masaya konulan bonservis bedelinin ise tam 65 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu astronomik teklife ise Napoli cephesinden olumsuz yanıt geldi.

İtalyan basını bomba gelişmeyi duyurdu: Galatasaray, Osimhen için ilk resmi teklifini yaptı

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BAŞKAN DE LAURENTİİS'İN KARARI NET

Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Daha aşağısı olmaz” diyerek, yaz döneminde Chelsea’nin 90 milyon Euro’luk teklifini de geri çevirdiklerini hatırlattı.

BİRÇOK DEV KAPIDA

26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea dışında Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus gibi devlerin de araya girdiği ve bu kulüplerin 75 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

ŞARTLAR DAHA DA ZORLANACAK

Galatasaray Yönetimi’nin ise şampiyonluğun gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek minimum 40 milyon Euro bandındaki geliri de düşünerek şartları daha da zorlayacağı öğrenildi.

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Sarı-Kırmızılı kulübün Osimhen için teklifi 75 milyona çıkarma hazırlığında olduğu, ancak bunun için oyuncudan gelecek “Evet” cevabının beklendiği kaydedildi. Galatasaraylı yöneticiler Osimhen’in kendilerine nisan ayı içerisinde kararını bildireceğini açıklamıştı.

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#Galatasaray#Osimhen#Teklif

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