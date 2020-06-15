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Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

İtalyan basını, Alpaslan Tahsin’i ‘Yeni Ronaldo’ olarak gösterdi!

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İtalyan basını, Alpaslan Tahsin’i ‘Yeni Ronaldo’ olarak gösterdi!
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PAOK’ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin için İtalya basını ‘Yeni Ronaldo’ yorumunu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin’in Galatasaray’ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi.

İtalyan Sportpress24’ün haberine göre PAOK’ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan’ı İtalyanlar ‘Yeni Ronaldo’ olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray’ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü.

Genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga’da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Alpaslan’ın kariyerini yakın zamanda Avrupa’ya taşıyacağı yazıldı.

İtalyan basını, Alpaslan Tahsin’i ‘Yeni Ronaldo’ olarak gösterdi

 

İtalyan basını, Alpaslan Tahsin’i ‘Yeni Ronaldo’ olarak gösterdi

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