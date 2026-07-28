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İtalya'dan sürpriz iddia: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor!

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Fenerbahçe
İtalyadan sürpriz iddia: Beşiktaş, Fenerbahçenin eski yıldızını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:52

Orta saha hattına iki takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

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Yaz transfer döneminde merkez orta saha hattını Salih Özcan'la güçlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda bu bölgeye iki takviye daha planlanıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya medyasında sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Sport Mediaset'in haberine göre; Beşiktaş, geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunu Napoli'de kiralık olarak geçiren Eljif Elmas'ı gündemine aldı.

NAPOLI OPSİYONU KULLANMADI

Napoli'nin 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 26 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan RB Leipzig'e döndü.

İtalyadan sürpriz iddia: Beşiktaş, Fenerbahçenin eski yıldızını istiyor

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10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Alman kulübünün yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Eljif Elmas için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

İtalyadan sürpriz iddia: Beşiktaş, Fenerbahçenin eski yıldızını istiyor

JUVE DE TALİP

Eljif Elmas'ı Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus'un da istediği, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Luciano Spalletti'nin Napoli döneminde şampiyonluk yaşadığı kadronun önemli parçalarından biri olarak gördüğü orta saha oyuncusuyla yeniden çalışmayı fazlasıyla arzuladığı ifade ediliyor.

İtalyadan sürpriz iddia: Beşiktaş, Fenerbahçenin eski yıldızını istiyor

2 SEZON FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli takımda 47 maçta 4 gol - 1 asist üreten Eljif Elmas, 2019 yazında yaklaşık 17.5 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

İtalyadan sürpriz iddia: Beşiktaş, Fenerbahçenin eski yıldızını istiyor

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli'de tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Eljif, sahada yer aldığı 2481 dakikada 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Fenerbahçe

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