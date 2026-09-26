İtalya'dan Lukaku için dikkat çeken haber: Fenerbahçe'deki başlangıcı gündem oldu!

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında henüz fileleri havalandıramadı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyerine ilişkin dikkat çeken istatistikleri gündeme taşıdı.

Haberde, Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Lukaku'nun yeni takımında şu ana kadar daha çok sonradan oyuna dahil olduğu vurgulandı.

33 yaşındaki santrforun ligde oynanan 5 karşılaşmanın yalnızca birinde ilk 11'de başladığı, Şampiyonlar Ligi'nde ise eleme ve lig aşamasıyla birlikte 3 maçta görev yaptığı belirtildi.

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Lukaku'nun dikkat çeken bir başka detayı ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon eşleşmesinde ortaya çıktı.

Belçikalı futbolcu, iki maçta toplam yalnızca 18 dakika sahada kalırken, ardından Fenerbahçe'nin ligde Roma ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada da yine dönüşümlü dakikalarla görev yaptı.

Lukaku'nun Fenerbahçe kariyeri nasıl başladı?

Maç sayısı: 8

Dakika: 191

Gol: 0

Asist: 0