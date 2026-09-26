×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalya'dan Lukaku için dikkat çeken haber: Fenerbahçe'deki başlangıcı gündem oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lukaku#Napoli
İtalyadan Lukaku için dikkat çeken haber: Fenerbahçedeki başlangıcı gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 19:54

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında geride kalan 8 maçta henüz gol veya asist katkısı veremedi. İtalyan basını ise Belçikalı futbolcunun söz konusu istatistiğine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında henüz fileleri havalandıramadı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyerine ilişkin dikkat çeken istatistikleri gündeme taşıdı.

İtalyadan Lukaku için dikkat çeken haber: Fenerbahçedeki başlangıcı gündem oldu

Haberde, Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Lukaku'nun yeni takımında şu ana kadar daha çok sonradan oyuna dahil olduğu vurgulandı.

Gözden KaçmasınGreenwood, Süper Ligi temsil etti Listede tekGreenwood, Süper Lig'i temsil etti! Listede tekHaberi görüntüle

33 yaşındaki santrforun ligde oynanan 5 karşılaşmanın yalnızca birinde ilk 11'de başladığı, Şampiyonlar Ligi'nde ise eleme ve lig aşamasıyla birlikte 3 maçta görev yaptığı belirtildi.

Haberin Devamı

İtalyadan Lukaku için dikkat çeken haber: Fenerbahçedeki başlangıcı gündem oldu

Lukaku'nun dikkat çeken bir başka detayı ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon eşleşmesinde ortaya çıktı.

Belçikalı futbolcu, iki maçta toplam yalnızca 18 dakika sahada kalırken, ardından Fenerbahçe'nin ligde Roma ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada da yine dönüşümlü dakikalarla görev yaptı.

İtalyadan Lukaku için dikkat çeken haber: Fenerbahçedeki başlangıcı gündem oldu

Lukaku'nun Fenerbahçe kariyeri nasıl başladı?

Maç sayısı: 8
Dakika: 191
Gol: 0
Asist: 0

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Lukaku#Napoli

BAKMADAN GEÇME!