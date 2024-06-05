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İtalya'dan Igor Tudor ve Beşiktaş iddiası! Ayrılık sonrası...

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#Beşiktaş#Tudor#Lazio
İtalyadan Igor Tudor ve Beşiktaş iddiası Ayrılık sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 18:14

Lazio'nun Igor Tudor ile ayrılık kararı aldığı ve Hırvat teknik adamın Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

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Lazio'da sezon ortası göreve başlayan Igor Tudor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Igor Tudor ve Lazio yönetimi arasında transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili büyük görüş farklılıkları ortaya çıktı.

AYRILIK AÇIKLANACAK

Tudor'un bu toplantılardan sonra Hırvatistan'a geri döndüğü ve kısa sürede ayrılığın resmen açıklanacağı belirtildi.

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'BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR' İDDİASI

Ayrıca La Gazette dello Sport, Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan Tudor'un Türkiye'ye dönme ihtimali olduğunu yazdı.

Haberde; Beşiktaş ile Hırvat teknik adamın dirsek temasında olduğu vurgulandı.

Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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#Beşiktaş#Tudor#Lazio

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