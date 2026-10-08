×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalya'dan flaş iddia: 'Montella sonrasında A Milli Takım'ın başına Arda Turan geçecek!'

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Vincenzo Montella#TFF
İtalyadan flaş iddia: Montella sonrasında A Milli Takımın başına Arda Turan geçecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 11:46

Türkiye Futbol Federasyonu'nun üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle yollarını ayırmaya hazırlandığı Vincenzo Montella sonrasında A Milli Takım'ı Arda Turan'a emanet edeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde de ilk 4 maçında 4 yenilgi alarak kötü formunu sürdürdü.

Son 3 maçta taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Vincenzo Montella, TFF yönetimindeki kredisini de tüketmiş durumda. İtalyan teknik adamla yolların kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.

Gözden KaçmasınA Milli Takımda Vincenzo Montella için ayrılık zamanı Hacıosmanoğlu kararını verdiA Milli Takım'da Vincenzo Montella için ayrılık zamanı! Hacıosmanoğlu kararını verdiHaberi görüntüle

"MONTELLA GİDİYOR, ARDA TURAN GELİYOR" İDDİASI!

Montella sonrası için halef arayışına başlayan TFF, kararını verdi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından şu anda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olacak.

İtalyadan flaş iddia: Montella sonrasında A Milli Takımın başına Arda Turan geçecek

Haberin Devamı

SHAKTAR'I DA BIRAKMAYACAK

39 yaşındaki genç teknik adamın görev süresi boyunca hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştıracağı gelen bilgiler arasında.

Arda Turan, göreve gelmesi halinde A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına 12 Kasım'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'ya karşı çıkacak.

İtalyadan flaş iddia: Montella sonrasında A Milli Takımın başına Arda Turan geçecek

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR DONETSK PERFORMANSI

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve burada iki yıl çalıştıktan sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinin başında çıktığı 60 maçta 39 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 2.15 puan ortalaması yakaladı.

Shakhtar Donetsk söz konusu maçlarda 130 gol kaydederken (maç başına 2.2 gol), kalesinde ise 51 gol (maç başına 0.85 gol) gördü.

İtalyadan flaş iddia: Montella sonrasında A Milli Takımın başına Arda Turan geçecek

İLK SEZONUNDA LİG ŞAMPİYONU OLDU VE KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL GÖRDÜ

Arda Turan yönetimindeki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finale ulaşan Shakhtar Donetsk; bu sezon ise 7 haftası geride kalan Ukrayna Premier Ligi'nde averajla liderlik koltuğunda oturuyor ve Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında PSV deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Vincenzo Montella#TFF

BAKMADAN GEÇME!