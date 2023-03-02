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İtalya'dan Fenerbahçe ve Thiago Alcantara iddiası

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#Transfer#Fenerbahçe#Thiago Alcantara
İtalyadan Fenerbahçe ve Thiago Alcantara iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 19:11

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldız Thiago Alcantara'yı transfer edeceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin orta sahaya yıldız bir ismi katabileceği öne sürülürken Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara ile temasa geçildiği iddia edilmişti. 

Sarı lacivertlilerin bu Transfer için 7-8 milyon Euro civarı bir tutarı gözden çıkardığı belirtilirken bu söylentiler taraftarları heyecanlandırmıştı.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Liverpoollu yıldız Thiago Alcantara ile temasa geçmediğini ve söylentilerin doğruyu yansıtmadığını kaydetti.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu kariyerinde Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerde de forma giymişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Thiago Alcantara

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