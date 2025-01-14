İtalya'da Zehra Güneş için son dakika gelişmesi! Danesi Türkiye'ye...

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Altyapısında yetiştiği VakıfBank'ın sembol isimlerinden biri olan ve bu sezon başında da takım kaptanlığını alan Zehra Güneş hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

İTALYANLAR ZEHRA'NIN PEŞİNDE

Başarılı sporcuya İtalya'dan teklifler olduğu, bu ekiplerden birinin de Pallavolo Scandicci olduğu aktarılmıştı. İtalyan ekibinin sözleşmesi bu sezon bitecek olan Ana Carolina da Silva durumuna göre Zehra Güneş'e teklif götürebileceği aktarılmıştı. Ancak bu iddialara dair bir açıklama yapılmadı. Bugün yine İtalyan basınında yer alan bir haber yine ortalığı karıştırdı.

DANESİ VAKIFBANK'A, ZEHRA İTALYA'YA

İtalyan haber sitesi ivolleymagazine'nin haberine göre; Zehra Güneş'in VakıfBank'tan ayrılığı iddialarını güçlendirecek bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Fanatik'in derlediği söz konusu haberde; VakıfBank, İtalyan voleybolcu Anna Danesi ile anlaştığı, Danesi'nin gelecek sezondan itibaren VakıfBank forması giyeceği belirtildi. Bu haberle birlikte de Zehra Güneş ile İtalya Ligi arasında çıkan transfer dedikodularının doğruluğunun güçlendiğinin altı çizildi.

ZEHRA GÜNEŞ ŞOV YAPTI, VAKIFBANK KAZANDI

Geçtiğimiz hafta Sultanlar Ligi'nde Zehra Güneş adeta şov yapmıştı. Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti. Yıldız voleybolcu, 15 sayıyla maçta en çok sayı atan isim oldu.