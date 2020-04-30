İtalya'da zarar çok büyük! Son karar bakanlar kurulunun...

Fransa'da liglerin iptal edilmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un; İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi önde gelen liglerin oynanmaması için temaslarda bulunması sonrası gözler bu ülkelere çevrildi. Avrupa'da korona virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da liglerin kaderi önümüzdeki günlerde yapılacak olan bakanlar kurulunda netlik kazanacak. Futbolcuların bireysel antrenmanlar yapmasının herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısında bazı bakanların Fransa'da olduğu gibi liglerin oynanmamasından yana olduğu iddia ediliyor.

ZARAR 800 MİLYON EURO

Korona virüs nedeniyle futbola ara verilirken, kulüpler ve ligler bu nedenle büyük bir ekonomik kayıp yaşadı. İtalya Serie A'daki tahmini ekonomik zarar 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı.



Dünyayı saran korona virüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı. Amerika'da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyon doları aşarken, İtalya'da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Sezonun kalanının oynanmaması halinde yaşanacak olan 800 milyon euroluk kayıp kulüpleri oldukça zor duruma sokacak. Ligin seyircisiz olarak oynanması durumunda zararın 300 milyon euroya düşeceği hesaplanıyor. Özellikle yayın haklarından gelecek gelirler, buradaki zararı olumlu yönde etkilerken, ligin iptal edilmesi halinde ise toplam kayıp 800 milyon euro olacak. Yıllık 5 milyar euro geliri olan İtalya Serie A'nın devlete ödediği vergi miktarı ise 1.3 milyar euro.





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