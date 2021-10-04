İtalya'da yine ırkçılık! Federasyon soruşturma başlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ele geçirilmesi imkansız olarak tanımlıyorlardı... Mağarada sıcak çatışma: PKKya ağır darbe'Ele geçirilmesi imkansız' olarak tanımlıyorlardı... Mağarada sıcak çatışma: PKK'ya ağır darbe#Terörle Mücadele
Linda Evangelistanın estetik isyanı: Öz nefret içindeyim... Uzmanlar ne diyorLinda Evangelista'nın estetik isyanı: 'Öz nefret içindeyim...' Uzmanlar ne diyor?#Coolsculpting
Babası bu sabah T.C. kimliğini paylaştı, ortalık karıştı Ferdi ve Milli Takım...Babası bu sabah T.C. kimliğini paylaştı, ortalık karıştı! Ferdi ve Milli Takım...#Ferdikadıoğlu
10 pilot il belirlendi Uygulama bugün başlıyor10 pilot il belirlendi! Uygulama bugün başlıyor#PCR Testi
Yunan bakandan şaşırtan Türkiye açıklamasıYunan bakandan şaşırtan Türkiye açıklaması!#Yunanistan
İngiltere onu konuşuyor... Başbakan bu halde nereye koşuyorİngiltere onu konuşuyor... Başbakan bu halde nereye koşuyor?#İngiltere
Gizli plan ortaya çıktı... Şimdiye kadarki en tehlikeli adımGizli plan ortaya çıktı... Şimdiye kadarki en tehlikeli adım!#Trump
Kovid atlatanların kabusu olmuştu Çok konuşulacak araştırma...Kovid atlatanların kabusu olmuştu! Çok konuşulacak araştırma...#Uzun Kovid
Sıcak görüntüler Ortalık bir anda karıştı Polisi taş yağmuruna tuttularSıcak görüntüler! Ortalık bir anda karıştı! Polisi taş yağmuruna tuttular#İstanbul
Sosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözlerSosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözler#Facebook
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Sharon ile samimiyet dedikodu çıkardı: Mutsuz prensesin gizemli hastalığına çare yokSharon ile samimiyet dedikodu çıkardı: 'Mutsuz prenses'in gizemli hastalığına çare yok! #Prens Albert
Dünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir miDünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir mi?#İklim
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İtalya'da yine ırkçılık! Federasyon soruşturma başlattı

#Irkçılık#İtalya Serie A#Napoli
İtalyada yine ırkçılık Federasyon soruşturma başlattı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 7. haftasındaki Fiorentina-Napoli maçında, konuk takımın Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı hakaretlere ilişkin soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Napoli'nin Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından Koulibaly, karşılaşma sırasında maruz kaldığı ırkçılığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Koulibaly, "Irkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Bana 'Lanet olası maymun' dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu men edilmeliler." diye yazdı.

Serie A'daki ırkçılık hadisesiyle ilgili olarak FIGC’ten yapılan yazılı açıklamada, "Fiorentina taraftarlarının, Napolili oyuncu Kalidou Koulibaly’e yönelik ırkçı ifadeleriyle ilgili Federasyon Savcısı, maç raporlarını aldıktan ve oyuncuyu dinledikten sonra soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde, Floransa Emniyeti’nden hadiseyle ilgili daha fazla bilgi alınarak soruşturma yürütülecek." ifadeleri kullanıldı.

Napoli kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok." paylaşımını yaptı.

Ev sahibi takım da taraftarının karıştığı ırkçılık hadisesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayı en sert şekilde kınadığını belirtti. Fiorentina, yetkili makamların, söz konusu hadisenin sorumlularını belirledikten sonra bu kişilerin bir daha stada girmesini yasaklayacağını bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irkçılık#İtalya Serie A#Napoli