Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLAR E SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye'ye dönüşe yeşil ışık! Galatasaray...

#Roberto Mancini#İtalya#Galatasaray
İtalyada Roberto Manciniden Türkiyeye dönüşe yeşil ışık Galatasaray...

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'yi 3-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

Haberin Devamı

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, Konya'da oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dönüşe yeşil ışık yaktı.

Konya'da keyifli bir maç oynandığını ve Türk taraftarların çok coşkulu olduğunu söyleyen Roberto Mancini, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için harikaydı." dedi.

G.SARAY SORUSUNA OLUMLU YANIT

İtalyan teknik adam, muhabirin "Bir gün Galatasaray'a geri dönüş olabilir mi?" sorusuna ise "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" sözleriyle olumlu yanıt verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roberto Mancini#İtalya#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith