İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye'ye dönüşe yeşil ışık! Galatasaray...

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Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, Konya'da oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dönüşe yeşil ışık yaktı.

Konya'da keyifli bir maç oynandığını ve Türk taraftarların çok coşkulu olduğunu söyleyen Roberto Mancini, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için harikaydı." dedi.

G.SARAY SORUSUNA OLUMLU YANIT

İtalyan teknik adam, muhabirin "Bir gün Galatasaray'a geri dönüş olabilir mi?" sorusuna ise "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" sözleriyle olumlu yanıt verdi.