İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye'ye büyük övgü

Türkiye'nin güçlü ve teknik oyunculardan kurulu olduğunu belirten Mancini, "Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. Türkiye maçıyla birlikte iyi oynamak, iyi sonuç almak, enerjimizi ortaya koymak ve özgüvenimizi korumak çok önemli. Çok zorlu bir grubumuz var. Ne yazık ki böyle turnuvalarda zayıf takım olmaz. Çok zor maçlar oynayacağız. Kura çekilirken herkes kolay diyordu ama öyle değil. Grubumuzdaki her takımın güçlü taktikleri, teknikleri ve fiziksel özellikleri var. Bence çok güçlü bir grupta mücadele edeceğiz. Türkiye çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Bence İsviçre ve Galler de çok güçlü takımlar." dedi.

EURO 2020'deki favorisinin son dünya şampiyonu Fransa olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Benim en büyük favorim Fransa, son dünya şampiyonu onlar. Üstelik 2018'de çok genç bir takımla kupayı kazandılar. Şimdi çok daha iyi durumdalar. Onlarla finale kadar karşılaşmamayı umuyorum. Finalde de umarım şans bizimle olur." diye konuştu.

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