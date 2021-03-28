İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye itirafları! 'Bize zorluk çıkaracaklar'

A Milli Takım ile EURO 2020'de aynı grupta olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini'nden önemli açıklamalarda geldi.

Hollanda ve Norveç galibiyetleri sonrası Avrupa basınını ciddi şekilde meşgul eden A Milli Takım için Roberto Mancini de övgü dolu ifadeler kullandı.

'RUHU İYİ BİLİYORUM'

Türkiye'nin formuna şaşırtmadığını vurgulayan Mancini, "Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim" dedi.

'BİZE SORUN ÇIKARTACAKLARDIR'

Roberto Mancini sözlerini, "Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır" şeklinde tamamladı.