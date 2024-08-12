İtalya'da Paola Egonu'ya ırkçı saldırı! Şampiyon yaptı, yine yaranamadı

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İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Roberto Vannacci'nin İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın şahane performansıyla olimpiyat şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Paola Egonu için "bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğundan farklı olduğunu" söylemesi tepkilere neden oldu.

İtalyan ordusunda görevli bir general iken geçen yıl eşcinsellik karşıtı ve ırkçı yorumların yer aldığı "Dünya Baş Aşağı" isimli kitabını yayımlayarak dikkati çeken, haziran ayında aşırı sağcı Lig'den AP milletvekili seçilen Vannacci, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan İtalya Kadın Voleybol Takımı'nın siyahi oyuncularından Egonu hakkındaki sözleriyle tartışmalara yol açtı.

Vannacci, İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı’nın finalde ABD'yi 3-0 yenerek altın madalyayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İtalyan voleybol takımının kazanmasından dolayı çok mutluyum ve tüm sporcuları, özellikle de çok yetenekli bir sporcu olan Paola Egonu'yu tebrik ediyorum. Onun İtalyanlığını asla sorgulamadım ancak bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğunu temsil etmediğini tekrar belirtmek istiyorum." dedi.

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Vannacci, bir başka yorumunda da Rus asıllı İtalya Milli Takım oyuncusu "Ekaterina Antropova'yı da tebrik ettiğini ama onun da bedensel özelliklerinin tam olarak İtalyan olmadığını" söyledi.

VANNACCİ'NİN BU YORUMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Lig Partisi'nin İtalya'daki koalisyon ortağı Forza Italia'nın senatörü Maurizio Gasparri, İtalya Voleybol Milli Takımı'nın Olimpiyat Şampiyonu olduğu günde, takımın önemli oyuncusu Paola Egonu’yu ancak Vannacci’nin eleştirebileceğini belirterek, Lig Partili bu ismin çıkışını "beyinsizce" olarak niteledi.

Yine aynı partiden Tommaso Antonino Calderone de "İtalyan voleybol takımının muhteşem bir başarı elde ettiği günde Vannacci, İtalyan bedensel özelliklerine dair teorileriyle tam zamanında geldi. Biraz sessiz kalamaz mı? Teşekkürler Egonu, teşekkürler kızlar." yorumunu yaptı.

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Muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol İttifakı (AVS) lideri Angelo Bonelli de Vannacci'ye yanıt olarak, olimpiyat şampiyonluğunun, çok etnik yapılı İtalya Milli Takımı'nın başarısı olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Çok sayıda İtalyan sosyal medya kullanıcısı da Vannacci’ye bu yorumundan ötürü tepki gösterdi ve eski generali sert şekilde eleştirdi.

İtalyan voleybolcu Egonu, daha önce maruz kaldığı ırkçı yorumlar ve saldırılar sebebiyle Ekim 2022’de İtalya Milli Takımı’na bir süre ara vermek istediğini açıklamıştı. Paola Egonu, Şubat 2023'te de ülkesi İtalya'nın "ırkçı bir ülke" olduğunu söylemişti.

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Egonu, ayrıca "Dünya Baş Aşağı" isimli kitabındaki yorumları nedeniyle Vannacci hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak buna takipsizlik kararı verilmişti.