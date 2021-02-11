İtalya'da Merih Demiral duvarı!

İtalyan devi Juventus’ta her geçen maç performansıyla biraz daha büyüleyen Merih Demiral, İtalya Kupası yarı final rövanşında Inter’e karşı kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. İlk maçı kazanan siyah beyazlılar, rövanşta golsüz berabere kalarak finale yükselirken, İtalyan basını milli stoperimiz için övgü dolu ifadeler kullandı. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki savunmacıyı sahanın en iyisi olarak gösterdi.

Makineye dönüştü!

LA Gazzetta dello Sport, Merih’e 7.5 puan verirken haberde yıldız oyuncunun performansı hakkında “Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makinaya dönüştü” İfadelerini kullandı. Corriere dello Sport ise 7 puan verdiği Merih Demiral’ı Juventus’un en iyisi olarak gösterdi. Bir başka İtalyan gazetesi TuttoSport ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri De Ligt’e 7.5 puan vererek iki oyuncu maçın iyileri olarak sayfalarına taşıdı. Juventus’un İngilizce Twitter hesabı ise maç sonunda Merih Demiral ve De Ligt’in fotoğrafını paylaşarak ‘The Wall’ (Duvar) ifadelerini kullandı.

8 ikili mücadele kazandı

Merih Demiral, Inter karşısında girdiği 9 ikili mücadelenin 8’inden galip ayrılırken, aynı şekilde 4 hava topu kazandı. Juventuslu savunmacı; 3 pas arasıyla top kazandı, 4 atak uzaklaştırdı, 5 şut engelledi. Karşılaşma boyunca 67 kez topla buluşan genç futbolcu, verdiği pasların yüzde 94’ünde isabet sağlamayı başardı.

KAPA ÇENENi PiSLiK

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, ilk maçta 2-1 yendiği Inter ile 0-0 berabere kalarak finale çıkan takım olurken, Merih’in performansının yanı sıra Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Inter Teknik Direktörü Antonio Conte arasındaki tartışma da dikkat çekti. Maçın bitiminde Agnelli, daha önce birlikte çalıştığı Conte’ye “Kapa çeneni, seni pislik!” şeklinde bağırırken, Conte’nin el hareketi yapması da ekranlara yansıdı.

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