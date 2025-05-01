İtalya'da 'Mafya - Futbol' soruşturması tamamlandı: Hakan Çalhanoğlu'na ceza!

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İtalya Ligi Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, ülkenin iki dev kulübü Inter ve Milan'ın taraftar gruplarının mafya gruplarıyla olan bağlantılarına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Teknik direktörler, yöneticiler, futbolcular ve bazı taraftarları kapsayan soruşturma; mafya aileleriyle aralarında bağlantıları olduğundan şüphelenilen birkaç taraftar grubu liderinin tutuklanmasıyla birlikte başlamıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 1 MAÇ CEZA

Ntvspor'un aktardığına göre; Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Simone Inzaghi, soruşturmanın ardından 1'er maç ceza aldı. Ayrıca Inzaghi'ye 15 bin, Hakan Çalhanoğlu'na ise 30 bin euro para cezası verildi.

Hakan Çalhanoğlu, Cumartesi gecesi Verona'ya karşı forma giyemeyecek.

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HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

Çalhanoğlu için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Inter futbolcusu Hakan Çalhanoğlu; spor faaliyetleriyle ilgili her türlü ilişkide, özerk şekilde ya da doğrudan Spor Adaleti Yasası’nın 25. maddesinin 10. fıkrası hükmüyle bağlantılı olarak, spor faaliyetleriyle ilişkili davranışlarında bulunması gereken dürüstlük, adalet ve iyi niyet ilkeleri ile federasyon kurallarına uyma yükümlülüğünü düzenleyen Spor Adaleti Yasası'nın 4. maddesi, 1. fıkrasını ihlal etmiştir.

Bu bağlamda, kulüplerle anlaşmalı dernekler dışında kalan taraftar gruplarının veya bu grupların temsilcileriyle ilişki kurulmasını yasaklayan söz konusu 25. maddenin 10. fıkrasına da aykırı olarak, en azından 2022-23 futbol sezonundan itibaren “Curva Nord” adlı taraftar grubunun temsilcileriyle ilişki içinde bulunmuştur."